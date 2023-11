Eshkol Nevo e la sfida degli intellettuali che non abdicano

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Israele vincerà questa guerra. Non può perderla, perché perderla significherebbe chiudere con la Storia. Come e quando vincerà è da vedere, ma vincerà: questo è quello che pensano tutti i cittadini israeliani. Questo è il senso più profondo, intriso di tragicità, del magnifico articolo diapparso ieri sul Corriere della Sera., come si sa, è un grande della letteratura israeliana. Come Abraham Yehoshua, da poco scomparso, scrive cose profondissime con leggerezza cristallina: “Nostalgia”, “Tre piani”, “Neuland”, l’ultimo “Le vie dell’Eden” e soprattutto (per noi) il capolavoro “La simmetria dei desideri” sono grandi romanzi. Come in questi libri, il racconto didi questi terribili giorni si sgrana nella sua semplice crudezza: ed è un dipanarsi di scene e concetti drammatici, di dolore indicibile e ...