Enrico Mentana sbotta contro i No Vax | “La morte di mia zia Marisa Cingoli strumentalizzata per le loro campagne di odio | inventando un legame con il vaccino”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La polemicai NoVax perMentanta corre sul filo di X. Il conduttore di La7 ha affidato la sua nuova invettiva agli amministratori del social di Elon Musk dopo aver rintracciato su X spot oltraggiosi sulladella zia,. In un tweet cheporta a referto si legge dal profilo di un utente con l’effige di Anonymus: “Tragico lutto per. È morta la zia. Storica volontaria, insegnava anche l’italiano agli immigrati fino a poco tempo fa. A darne notizia della sua, tra gli altri, anche il direttore del TGLa7, di cuiera zia”. Sotto al post vengono pubblicati gli screenshot di due post su ...

A farne le spese, questa volta, è il giornalista e direttore del TgLa7 ,. I fatti sono questi: qualche giorno fa è venuta a mancare sua zia, la sorella di sua mamma Lella, ovvero ...

Enrico Mentana contro i No Vax dopo la morte della zia volontaria: “Chi amministra X controlli i seminatori d… La Repubblica

Sondaggio Swg, Enrico Mentana svela gli ultimi dati: chi trema Il Tempo

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Il conduttore Enrico Mentana si è scagliato contro un utente No Vax di X che ha esternato offensive insinuazioni sulla morte della zia.