(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) –verde daldei rifiuti organici. Dalla frazione umida, oltre al compost, si ricava infatti biometano, gas rinnovabile destinato alla produzione elettrica e termica e al settore dei trasporti. Massimo Centemero, dg del Cic – Consorzio Italiano Compostatori, spiega all’Adnkronos, a margine di Ecomondo, saloneecologica, nel quartiere fieristico di Rimini fino al 10 novembre, il ruolo delorganico nella produzione dirinnovabile. “Trasformiamo i rifiuti organici o rifiuti a matrice organica, cioè l'umido, il verde dei nostri giardini, alcuni fanghi di depurazione, alcuni residui dell'agroindustria, in compost e da una decina d'anni anche in biometano: una duplice produzione, resa possibile dal fatto di aver inserito ...

Uno spreco intollerabile, che può essere arginato anche da interventi come quelli previsti... gli interventi di Elio Jannelli, Amministratore Unico di ATENA Distretto Alta Tecnologiae ...

Energia dal riciclo dell'umido, il biowaste motore della transizione Utilitalia

Nuovi inceneritori darebbero energia a 5 milioni di italiani Agenzia ANSA

Perché spendo così tanto per l’energia Devo cambiare fornitore ... ma ci si espone anche al rischio truffe” “Se non si hanno strumenti adeguati, a partire dalla capacità di leggere e capire le ...Il futuro, inoltre, le turbine eoliche galleggianti potrebbero aprire anche i nuovi spazi per quel che concerne la produzione dell’energia proveniente dal vento. Parco eolico – oipamagazine.it Anche ...