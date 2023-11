Emis Killa annuncia la deluxe dell’album Effetto Notte L’Alba

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 8 novembre 2023) con cinque nuove brani, dopo il sold out ad Assago continua il tour, reduce dal successo della data sold out del suo primo Mediolanum Forum lo scorso 28 ottobre,l’arrivo di) lacertificato disco d’oroche sarà disponibile da venerdì 24 novembre su tutte le piattaforme digitali e streaming. Conterrà 5 nuovi brani con 6 nuovi featuring ancora da svelare. L’artista aveva già incuriosito i propri fan pubblicando una traccia inedita come colonna sonora dell’aftermovie del Mediolanum Forum, fino all’annuncio ufficiale di ieri sera sui propri canali social. Un disco lontano dalle hit per abbracciare il rap e i fan...