Emilia-Romagna e poi Toscana | Open d’Italia 2024 e 2025 su Sky Sport Golf

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dal passato che diventa storia, la Ryder Cup, al futuro che diventa presente, l’. Dopo tre appuntamenti consecutivi nel Lazio, l’81esima edizione si giocherà dal 27 al 30 giugnoall’AdriaticClub di Cervia (Ravenna), in. Un anno dopo (le date sono...

Seconda posizione in questa speciale classifica negativa per la Lombardia con 45 vittime, completa il podio la Campania con 41, nella flop five ci sono anche Veneto ed, ...

Alluvione Emilia-Romagna, Figliuolo attacca i sindaci: “Polemiche invece di rimboccarsi le… Il Fatto Quotidiano

Frane e alluvioni, una task force in Emilia Romagna. Priolo: “Dobbiamo ripensare tutto” il Resto del Carlino

Il concorso torna a Salsomaggiore dopo 13 anni e vede due bellissime per ogni regione. Vi presentiamo Greta Laura Remorgida (Modena), Alice Galante (Sassuolo), Swami Morici (Serra San Quirico) e Chia ...Il generale Figliuolo torna in Emilia-Romagna e si accende lo scontro con i sindaci: “a volte i pubblici amministratori hanno più voglia di fare polemica che di rimboccarsi le maniche”, parlando da Ca ...