Eicma 2023 | i vertici dell’industria delle due ruote a confronto sulle nuove sfide produttive

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La prima giornata dell’Esposizione internazionaledueospita un convegno sul presente e futuro produttivo, in apertura il Keynote speech di Gianluca Di Loreto di Bain & Company Italia Catene di approvvigionamento, logistica, instabilità geopolitica, costomaterie prime, dinamiche demografiche ed economiche, il protagonismo crescente del far East. L’industria mondialeduesi ritrova in, l’Esposizione internazionaledue, che celebra nei padiglioni di Fiera Milano a Rho la sua Edizione numero 80 fino a domenica 12 novembre, e si confronta su come affrontare ed interpretare questi nuovi scenari. “Globalizzazione e nuovi paradigmi produttivi: come l’industria ...