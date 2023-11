Educazione digitale | cineforum e musica live | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’incontro sull’alla scuola Savoia, ila Gandino e laalla Serra di Seriate. Sono diverse le iniziative organizzate nella serata di mercoledì 8 novembre in Bergamasca. Ecco gli appuntamenti.alle 20.30 all’aula magna della scuola Savoia, a, si terrà un incontro dal titolo “Quando un’diventa necessaria – I minori e gli schermi: opportunità e rischi del web”. Partire dalla relazione tra bambini e bambine e schermi per arrivare allo spazio che Internet dedica ai ragazzi e alle ragazze. Una serata in compagnia della dottoressa Mara d’Arcangelo, responsabile della biblioteca Di Vittorio (CGIL, Ass. Proteo ...