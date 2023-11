É sempre più House of Rai

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ultimo tango alla Rai Il Foglio, di Salvatore Merlo, pag. 1 – 4 E’ iniziata la guerra nella Rai? L’amministratore delegato, l’ex democristiano Roberto Sergio, contro il direttore generale meloniano Giampaolo Rossi? E chi lo sa. Entrambi smentiscono, e sanno anche essere convincenti, ma dentro l’azienda, nel cda e pure in Parlamento non si parla d’altro. Ovvero di due fazioni e due partiti dentro il palazzone di viale Mazzini. Sarebbe bastato, lunedì sera, osservare chi andava alla presentazione del libro di Angelo Mellone, direttore del Daytime Rai e una vita da intellettuale di destra, e chi invece quasi allo stesso orario ma in un altro luogo della capitale è andato alla presentazione del film di Roberto D’Agostino prodotto dalla Rai, per avere quasi conferma – come si suol dire: plastica – di questa sensazione. Com’è noto questi piccoli eventi di presenzialismo romano “parlano”. E ...