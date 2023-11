È nata la Commissione d’inchiesta sul Covid ed è già polemica Pd e M5S | «Sarà usata per meri fini politici»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Oggi il Senato ha dato semaforo verde alla creazione di unaparlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria per ile sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. I sì sono stati 94, i contrari 64, nessun astenuto. Ora la palla passa Montecitorio perché sul ddl che istituisce il nuovo progetto ci sono state modifiche inAffari sociali, mentre in aula gli emendamenti sono stati tutti respinti. Da Boccia (Pd) a Castellone (M5s): le opposizioni insorgono «Oggi la verità è che coloro che vogliono lasulsono gli stessi che allora pensavano che novax e complottisti fossero dalla parte giusta della storia. E ora vogliono usare lacome ...