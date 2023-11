Dumfries apre DUCE | un centro di assistenza per giovani e bambini

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Denzelsi dimostra un campione anche fuori dal campo. Il giocatore dell’Inter ha aperto in Olanda, undipervulnerabili. OLTRE IL CALCIO ?sta perUnlimited Care and Education. Si tratta di undile specialistica avulnerabili dai 10 ai 23 anni con problemi psicologici e sociali complessi in molteplici ambiti della vita, guidandoli verso la formazione o il lavoro.offre ad ogni bambino e ragazzo cure specialistiche attraverso programmi personalizzati in base alle sue necessità. Il calciatore dell’Inter e della Nazionale olandese dimostra ...