Due mesi  per il nuovo Patto di stabilità o tornano le vecchie regole E per l’Italia sarebbe meglio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Mancano oramai meno dueper trovare un accordo sulla riforma deldie crescita. Altrimenti, si torna alle. Un tale scenario rappresenterebbe, per alcuni,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Aprono e chiudono il racconto, che naturalmente ha un finale che guarda al futuro, iin clinica nel '97 per disintossicarsi da alcol e droghe e il ritiro dalle scene nel 2007 per entrare in ...

La strada del Villaggio Olimpico chiusa da due mesi per gli alberi pericolanti RomaToday

Neymar, nuovo tradimento: la compagna Bruna Biancardi lo lascia due mesi dopo la nascita della figlia ilmessaggero.it

"Innanzitutto dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale di Volterra – spiega il presidente Guarguaglini – per aver lavorato in questi mesi alla proroga per altri due anni del protocollo che ...Per quei paesi con un debito alto come il nostro risanare le casse dello stato non dipenderà dalla riforma del Patto di stabilità e crescita. Anzi, ripristinare le regole fiscali precedenti potrebbe p ...