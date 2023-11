Draghi sferza l’Europa | “Si unisca di più o resterà solo un mercato unico”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Marioha lanciato un monito sull’importanza di un’Unione Europea (UE) più profonda e coesa in un’intervista al Financial Times. Mentre la discussione sul Patto dell’UE si svolge a Bruxelles,avverte che, senza un impegno condiviso, l’UE potrebbe ridursi a essereun “”. Il veterano politico ha citato la recente guerra in Ucraina come un evento che ha sconvolto il suo punto di vista, sottolineando che il mondo non è più diviso secondo schemi precedenti.ha evidenziato il cambiamento di paradigma in cui gli Stati Uniti non sono più gli unici a sostenere la difesa, la Cina guadagna terreno nelle esportazioni, e la Russia non è piùuna fonte di energia.Leggi anche: Meloni nei guai, Il FMI boccia la manovra Mario ...