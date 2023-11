Doloroso controesame per la studentessa che accusa di violenze Ciro Grillo e tre suoi amici

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 novembre 2023) AGI - Si è sottoposta al lungodegli avvocati della difesa 'Silvia' (nome di fantasia), ladi 23 anni chedi violenza sessuale di gruppo, figlio del fondatore del M5S, Beppe, e itregenovesi Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Per lei quella di oggi in tribunale a Tempio Pausania è stata un'altra udienza durissima e con ogni probabilità lo saranno anche le prossime, previste il 13 e 14 dicembre prossimo, in cui i legali dei quattro imputati continueranno a sollevare una serie di contestazioni sulla sua versione. "Il processo si gioca sulla attendibilità e credibilità della ragazza", aveva sottolineato l'avvocato Gennaro Velle, che difende Francesco Corsiglia, poco prima dell'inizio dell'udienza ...