Diretta Garcia | interviste e conferenza dopo Napoli - Union LIVE

(Di mercoledì 8 novembre 2023) RudicommentaBerlino, finita 1 - 1 . Ecco tutte le parole del tecnico al termine del pareggio deludente contro i tedeschi, valido per il Gruppo C della Champions League.

Rudicommenta Napoli - Union Berlino, finita 1 - 1 . Ecco tutte le parole del tecnico al termine del pareggio deludente contro i tedeschi, valido per il Gruppo C della Champions League.

LIVE Italia-Francia, BJK Cup 2023 in DIRETTA: Paolini e Garcia nel secondo singolare OA Sport

Napoli-Union Berlino, niente turnover per Garcia: formazioni ufficiali e tv. Diretta Champions alle 18.45 Quotidiano Sportivo

Garcia UNION BERLINO 3-5-2: Ronnow ... Napoli Union Berlino Tv – Napoli Union Berlino Champions League, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La quarta gara del gruppo C di Champions League. Il Napoli ...Torna la Champions League allo stadio Maradona: Napoli-Union Berlino è il match che apre la seconda fase del gruppo C. Azzurri secondi in classifica dietro il Real Madrid, tedeschi ultimi ...