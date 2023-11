Dire che fuggono dalla guerra è un' offesa | migranti | Capuozzo fa impazzire la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) "?che scappano tutti dalle guerre è una". Toni, ospite di Nicola Porro in studio a Stasera Italia, su Rete 4, sfida il politicamente corretto e il "dogma" dellaitaliana ed europea, sostenitrice della teoria dell'accoglienza indiscriminata e dei porti aperti, a ogni costo. "Io sono stato in Libia. Quanto costa quel viaggio? E com'è che dai campi di concentramento libici se ne escono con dei soldi in più da dare agli scafisti e con dei telefonini che fanno invidia a quelli dei nostri figli?", domanda provocatoriamente il giornalista Mediaset, storico conduttore e autore di Terra! su Canale 5. "Per me sognare di venire in Europa e migliorare la propria vita è più che legittimo. Rispettando le regole". "Comunque tu dici: non c'è un diritto ad arrivare in Europa", gli domanda ancora ...