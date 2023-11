Die Hard - Un buon giorno per morire | alle 21 25 su Italia 1 | la trama del film con Bruce Willis

(Di mercoledì 8 novembre 2023) "Die- Unper",21.25 su1. Ecco ladelcon. McClane arriva a Mosca per rintracciare il figlio che non vede da tempo, Jack (Jai Courtney), ...

- Un buon giorno per morire", alle 21.25 su Italia 1. Ecco la trama del film con Bruce Willis. McClane arriva a Mosca per rintracciare il figlio che non vede da tempo, Jack (Jai Courtney), ma ...

Die Hard - Un buon giorno per morire, su Italia 1 l'ultimo film della saga con Bruce Willis La Gazzetta dello Sport

Die Hard - Un buon giorno per morire, trama e cast dell'action CiakClub

Uno dei ruoli più iconici della lunga e sfolgorante carriera di Bruce Willis fino a questo momento è certamente quello di John McClane, il rude e coraggioso poliziotto protagonista del fortunato ...“Die Hard – Un buon giorno per morire”, alle 21.25 su Italia 1. Ecco la trama del film con Bruce Willis. McClane arriva a Mosca per rintracciare il figlio che non vede da tempo, Jack (Jai Courtney), ...