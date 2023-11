Designazioni Serie A 2023 2024 | Lazio-Roma a Massa | Abisso per Lecce-Milan

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ledella dodicesima giornata del campionato di. Il responsabile della Can ha scelto Davideper il derby train programma domenica 12 novembre alle ore 18 allo stadio Olimpico.sarà invece diretta da Rosariodella sezione di Palermo. A Piccinini Juventus-Cagliari e a Dionisi Inter-Frosinone. Ecco tutte le scelte del designatore per questa giornata. LEDELLA DODICESIMA GIORNATA DIA SASSUOLO – SALERNITANA Venerdì 10/11 h.18.30 GHERSINI LO CICERO – TRASCIATTI IV: SACCHI VAR: MERAVIGLIA AVAR: MAZZOLENI GENOA – H. VERONA Venerdì 10/11 h.20.45 ORSATO CECCONI – ROSSI C. IV: ...