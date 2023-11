Dengue | Iss | 306 casi da inizio anno | autoctoni salgono a 72

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) - Sono saliti a 72 idi febbre diovvero trasmessi localmente in Italia, in aumento rispetto ai 68 notificati la scorsa settimana. Sono riferiti a quattro episodi di trasmissione non collegati tra loro in provincia di Lodi (37confermati), i