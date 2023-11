Dengue | allarme e scuole chiuse per quattro giorni | ecco dove e cosa sta accadendo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Per ora si tratta solo di misure messe in atto a scopo precauzionale, nell'attesa che si completino le verifiche di carattere epidemiologico

...dall'acqua come il colera e quelle trasmesse dalle zanzare come la malaria e la febbresono ...di virus e batteri attraverso tecnologie di sequenziamento avanzate può fornire segnali di...

Dengue, allarme e scuole chiuse per quattro giorni: ecco dove e ... ilGiornale.it

Allarme febbre Dengue, scuole chiuse 4 giorni: c'è l'ordinanza in Abruzzo. E nelle Marche corriereadriatico.it

Paura in Valle Roveto per un caso di Dengue provocato da una puntura di zanzara. La segnalazione di un caso accertato arriva dal Servizio di igiene… Leggi ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Un avvistamento speciale, ...