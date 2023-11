“De Laurentiis? Mi arresterebbero” | rivelazione sorprendente sul patron del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 8 novembre 2023) È uno degli attori più amati del panorama del cinema italiano, che ha avuto per molto tempo modo di lavorare con il presidente del(nonché numero uno di FilmAuro, ndr), Aurelio De. Il suo retroscena è da non perdere. Aurelio Deè noto anche per quello che è il suo apporto nel mondo del cinema. Sua la FilmAuro, società gestita insieme a suo figlio Luigi, che da decenni lavora nel cinema del nostro Paese. Tra i prodotti più apprezzati e di successo ci sono sicuramente i cinepanetttoni, pellicole a tema natalizio che ogni anno escono nelle sale italiane. Per tanto tempo, proprio Aurelio Deè stato tra i fautori di veri e propri cult del cinema italiano, con una coppia che è tra le più iconiche degli ultimi decenni della comicità. Nella fattispecie, Massimo Boldi e Christian De Sica ...