De Ketelaere | distrazione al ginocchio | potrebbe saltare Atalanta-Napoli

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’ex Milan in prestito all’Charles Deha riportato un infortunio dopo il match contro l’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: “Il bollettino medico dell’ha annunciato l’indisponibilità di De, Ruggeri e Scalvini. L’allarme, però, scatta per il belga, vittima di postumi distrattivi alsinistro con interessamento del legamento collaterale mediale. Sicuramente salterà la sfida contro l’Udinese di domenica e con ogni probabilità non andrà in Nazionale. La speranza di Gasperini è di riaverlo contro ilil 25 novembre, ma si dovrà rifare il punto della situazione durante la sosta”. IL BELGA ALL’: A Bergamo, può trovare l’ambiente giusto per rasserenarsi e scrollarsi di dosso le tossine che si ...

Brutte notizie per Gasperini in vista dei prossimi impegni in Europa League ed in campionato. Charles De Ketelaere si ferma. Il trequartista belga, che vive un periodo di calo dopo un ottimo inizio, ...Momento difficile per l'Atalanta di Gasperini che deve fare i conti con gli infortuni in uno dei momenti migliori della sua squadra. Ci sono ora aggiornamenti su alcuni calciatori ...