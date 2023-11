Dal G7 una sola via per la guerra in Medio Oriente | Soluzione a due Stati

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) "Sottolineiamo che unaa due, che prevede che Israele e uno Stato palestinese vivano fianco a fianco in pace, sicurezza e riconoscimento reciproco, rimane l'unica via verso una pace giusta, duratura e sicura". È quanto si legge nella dichiarazione finale adottata al termine della ministeriale Esteri del G7 di Tokyo. "Sottolineiamo la necessità di un'azione urgente per affrontare il deterioramento della crisi umanitaria a Gaza. Tutte le parti devono consentire il libero sostegno umanitario ai civili, compresi cibo, acqua, assistenza medica, carburante, alloggi e l'accesso agli operatori umanitari. Sosteniamo le pause e i corridoi umanitari per facilitare l'assistenza urgentemente necessaria, il movimento dei civili e il rilascio degli ostaggi", prosegue. Sul tavolo anche la possibilità di iniziare a sanzionare Hamas, il gruppo ...