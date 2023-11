(Di mercoledì 8 novembre 2023) Per(São Paulo 1982, vive e lavora a Brasilia), artista e attivista indigena brasiliana, l’arte è lo strumento per riconnettersi con il suo popolo ma anche per riallacciare first appeared on il manifesto.

Daiara Tukano, le storie delle stelle Il Manifesto

Il futuro dell'arte indigena: collezioni e mostre, incontro con Daiara ... mentelocale.it

Per Daiara Tukano (São Paulo 1982, vive e lavora a Brasilia), artista e attivista indigena brasiliana, l’arte è lo strumento per riconnettersi con il suo popolo ma anche per riallacciare un legame con ...Projeto mantido por João Candido Portinari prevê reedição do livro "Portinari — O menino de Brodowski" no plano apresentado para 2024 e 2025 ...