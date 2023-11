Cuori 3 si farà? Tutto quello che sappiamo sulla terza stagione della fiction

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Mentre i fan si chiedono se3 si, eccochesul possibile rinnovoda parteRAI. Il finale di domenica scorsa sembra portare dritti dritti a3, eventualetanto amata. La verità però è che la RAI non ha ancora deciso per il rinnovo, nonostante le richieste accorate via social del pubblico. Certo, ci si aspettava di più dagli ascolti visto il boomprima(la prima puntata del 2023 ha totalizzato un milione di spettatori in meno rispetto al debutto del 2021), ma si deve comunque rimarcare come2 abbia sempre ...