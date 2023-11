Leggi Anche, via ai vaccini per over 60 e fragili: per altri a richiesta Conte (M5S) Il leaderM5S Giuseppe Conte commenta così, rispondendo ai giornalisti: 'Non abbiamo nulla da nascondere.

Ok del Senato a commissione inchiesta Covid, 94 sì e 64 no - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Covid, ok del Senato alla commissione d'inchiesta TGCOM

(Metro) L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo alla Commissione d’inchiesta sul Covid. I voti favorevoli sono stati 94, i contrari 64, nessun astenuto. Hanno votato contro il provvedimento ...Nel caso del procedimento di adesione la proroga scatta invece se tra ... decadenza ordinario (in genere 31 dicembre salvo periodi interessati dalla sospensione Covid) e non dalla data di convocazione ...