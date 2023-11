Costa e i possibili contraccolpi sui socialisti La versione di Pittella

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Sono dimissioni che pesano come un macigno. Per almeno tre motivi: la credibilità e il carisma di Antonio, la vicinanza temporale alle elezioni europee e perché arrivano in un momento in cui il blocco socialista in Europa non vive il suo momento di massimo splendore. Il presunto scandalo legato alla transizione energetica, nel quale sarebbe coinvolto il premier portoghese, è una manna dal cielo per le opposizioni. Il governo – riconfermato da poco più di un anno e mezzo – è ora senza una guida. “E le dimissioni dipotranno avere un impatto su tutto il blocco socialista europeo in vista delle elezioni. Benché, personalmente, ritengo l’ex premier totalmente estraneo ai fatti”. A dirlo a Formiche.net è Gianni, ex vicepresidente del Parlamento Europeo. Quale prevede sarà l’impatto di questo presunto scandalo sul blocco ...