Cos’è è un dosaggio ormonale e il ruolo degli ormoni nel concepimento

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il funzionamentoorgani è regolato, tra gli altri, dal sistema endocrino. Si tratta di uno dei principali sistemi con cui l’organismo umano, come spiegato dalla Società Italiana di Endocrinologia, trasmette informazioni e controlla e coordina le proprie funzioni. Insieme al sistema nervoso si occupa di presiedere a una serie di funzioni vitali come la produzione e l’utilizzo di energia, il mantenimento dell’equilibrio tra i sistemi, la crescita staturale, lo sviluppo puberale e l’attività riproduttiva. Tutto questo avviene mediante gli, sostanze chimiche prodotte dalle ghiandole endocrine e poi rilasciate nel flusso sanguigno in modo da raggiungere gli organi, le cellule e i tessuti dell’intero organismo. Quella, quindi, è una realtà complessa e fondamentale per il corretto funzionamento di ...