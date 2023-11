Cosa resta di Gaza e del Medio Oriente un mese dopo?

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Più di unl’eccidio del 7 ottobre scorso e oltre diecimila morti, in gran parte civili,tragicamente inevasa una domanda: cheaccade? In questoabbiamo assistito a un diluvio di atrocità, di devastazioni, di morti, ma anche di propagande, di slogan superficiali e di mistificazioni intellettualmente disoneste. I tentativi di raccontare il contesto storico e politico degli avvenimenti delle ultime settimane sono stati criticati come se quasi fossero un modo di minimizzare l’orrore. Non è evidentemente così. La necessità di contestualizzare in maniera seria, ricordando la complessità della storia, è stata richiamata proprio la mattina di quel tragico 7 ottobre dal cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, persona non esattamente sospettabile di voler ...