Corriere dello Sport – la Juve lo studia | ma Liverpool e Bayern avanzano

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) 2023-11-08 13:03:53 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Gli uffici del Nizza si trovano all’inizio di Boulevard Jean Luciano, al numero 19. E in questo palazzo con tante vetrate e la facciata colorata di rosso e nero si sta sviluppando, tra telefonate e mail, sondaggi e appuntamenti, un triangolo di mercato intorno a Khéphren Thuram, che non ha un procuratore e ha scelto come unico consigliere suo padre Lilian, ambasciatore dell’Unicef, 826 partite da difensore e una vita di battaglie contro le discriminazioni. Lasi è informata, Klopp ha cercato di portarlo in estate al, illavora per aprire una trattativa. Ma a decidere il futuro del centrocampista francese sarà solo Jim Ratcliffe, settantuno anni, inglese di ...