Corrado Augias lascia la Rai | la grave accusa | “Lo hai fatto per i soldi” La risposta è cattivissima

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Quello diè un addio alla Rai con il dente avvelenato. Il giornalista e conduttore ha annunciato a sorpresa il suo passaggio a La7, in aperta polemica con le scelte compiute negli ultimi tempi dai vertici di viale Mazzini. La replica del direttore generale della tv pubblica, Giampaolo Rossi, è stata impietosa., in pratica, è statoto di averlosoltanto per i. E allora lui risponde indignato alle accuse con un lungo articolo pubblicato da Repubblica.Leggi anche:attacca il governo dopo l’addio alla Rai: “Incompetenti, la stanno distruggendo”to di averto la Rai per i“Il ...