Corrado Augias a 88 anni lascia la Rai | il vittimismo di un radical-chic

(Di mercoledì 8 novembre 2023)Raitre per andare a La7, in polemica con la gestione attuale. Un rappresentante della sinistraL'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

La Rai contro il bodyguard di Fiorello: 'Non la indossi mai più' e intanto perde anche- Esercito della cultura Unesco: promuovere la pace e la sicurezza nel mondo attraverso la ...

Corrado Augias: “Dopo 63 anni lascio la Rai per La7. Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha… Il Fatto Quotidiano

Augias: “Un governo incompetente vuole riscrivere la storia, ma demolisce la Rai” la Repubblica

E ancora: al posto di Corrado Augias passato a La7 e che non tutti rimpiangono - il dg Giampaolo Rossi, a sua volta ascoltato alla Camera, in linea generale la pensa così: «In Rai abbiamo trovato una ...E ancora: al posto di Corrado Augias passato a La7 e che non tutti rimpiangono - il dg Giampaolo Rossi, a sua volta ascoltato alla Camera, in linea generale la pensa così: «In Rai abbiamo trovato una ...