Corinthians-Atletico Mineiro giovedì 09 novembre 2023 ore 23 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La sconfitta per 0-1 subita sul campo del Red Bull Bragantino, una dellepiù in forma del campionato, ha interrotto la serie positiva del Corinthias nella quale la formazione guidata da Mano Menezes aveva raccolto due vittorie e quattro pareggi portandosi al tredicesimo posto del Brasileirao con 40 punti. Il Timão non può però InfoBetting: Scommesse Sportive e