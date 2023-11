Ilrobotico, confondendo l'uomo per una scatola di verdure - la vita a volte sa essere ... A marzo, sempre indel Sud, un operaio ha riportato gravi ferite dopo essere stato afferrato da ...

Corea, braccio robotico scambia l'uomo per una scatola di verdura e lo schiaccia uccidendolo Gazzetta del Sud

Corea del Sud, robot scambia un uomo per una scatola e lo schiaccia RaiNews

Un uomo è stato schiacciato e ucciso da un robot in Corea del Sud dopo che non era riuscito a distinguerlo dalle scatole di cibo che stava maneggiando.In Corea del Sud un uomo è stato schiacciato e ucciso da un braccio robotico che stava maneggiando confezioni di cibo in un impianto di smistamento nella provincia del Gyeongsang Meridionale. Come ...