Coppa Italia Serie C 2023 24 | il Latina vince 2-1 in casa del Giugliano e passa il turno

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Nel secondodelladiC ilespugna lo stadio De Cristofaro die avanza alla fase successiva. Gli ospiti la sbloccano subito eno in vantaggio al minuto 12 grazie alla rete dell’esperto difensore centrale Antonio Marino. Nella ripresa pareggia i conti al 62? dal dischetto la formazione campana grazie a Lorenzo Sorrentino, al primo centro stagionale. Quando sembra ormai fatta per i supplementari arriva il gol vittoria del, siglato al minuto 84 da Luca Paganini per il definitivo 1-2 ospite. SportFace.

Per Giugliano e Latina ora è tempo di tuffarsi indi Serie C. Le due squadre affrontano dei periodi in campionati diversi, visto che il Giugliano arriva da un momento in campionato in cui con due vittorie consecutive sta ridando adito ed ...

Il Giugliano saluta la Coppa Italia di Serie C, allo Stadio De Cristofaro vince il Latina nella gara secca valida per il secondo turno della competizione. La squadra di Valerio Bertotto, reduce da due ...