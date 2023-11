Coppa Italia | Avellino-Foggia | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il pareggio amaro contro la Virtus Francavilla, l’torna in campo per ladi Serie C. La formazione Michele Pazienza affronterà tra le mura amiche (ore 18.30) ilper giocarsi l’accesso agli ottavi di finale tra il 28 e il 30 novembre tra la vincente tra Turris e Juve Stabia. “Cercheremo di preservare qualche giocatore che fino ad ora ha spinto tanto – ha detto il tecnico di San Severo sabato sera – Faremo delle scelte, ma proveremo ad onorare questa competizione. Poi giocheremo davanti ai nostri tifosi e quindi bisogna rispettarli. Proveremo a mettere minuti nelle gambe sia a Russo che a Patierno, ci sarà spazio anche per i fuori lista”. Continuità sul piano del modulo, dentro chi ha giocato poco o chi soprattutto ha bisogno di mettere benzina nelle gambe. ...