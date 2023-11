Copenaghen-Manchester United interrotta | tifoso entra in campo con bandiera della Palestina VIDEO

(Di mercoledì 8 novembre 2023) C’è stata una piccola interruzione di qualche secondo nel corso del primo tempo del match tra Copenhagen e. Un uomo è infattito pacificamente sul terreno di gioco con una. Una corsa verso il centroper poi lasciare il, come si può vedere nelsottostante. A pitch invader raises the Palestine flag during the Copenhagen vs.pic.twitter.com/d3rrGRpPpi — Total Football (@TotalFootbol) November 8, 2023 SportFace.

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Lerager, Falk, Diego Goncalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri. All. Neestrup.UNITED (4 - 2 - 3 - 1): Onana; Wan - Bissaka, ...

Diretta Copenaghen - Man. Utd (0-2) Champions League 2023 la Repubblica

Copenaghen-Manchester United 0-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...Il Manchester United sblocca subito la gara in casa del Copenhagen. Al 3’ palla imbucata per McTominay che arriva sul fondo e mette sul secondo palo dove Hojlund appoggia in rete per il vantaggio dei ...