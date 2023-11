Conte | “Il giornalismo d’inchiesta nutre la linfa democratica della società”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 8 novembre 2023) ROMA – “Difendiamo i principi costituzionali e non permetteremo mai a nessuno di mettere il bavaglio al, sia quello di Report che di qualsiasi altra trasmissione. Grande spazio al. Spero non diventi una battaglia politica, ma c’è bisogno dellibertà di informare e di fare inchieste approfondite, perchè così nutriamo la”. E’ quanto ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, rivolgendosi ai giornalisti presenti al sit in di Articolo 21 per la libertà d’informazione tenutosi davanti a San Macuto. L'articolo L'Opinionista.