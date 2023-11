Consigliere-cacciatore di FdI denunciato dai carabinieri | le opposizioni in Lombardia | “Si dimetta | dannoso per chi rispetta la legalità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) “Dimissioni, conflitto d’interesse evidente“. Idel Soarda (antibracconaggio) lo hanno sorpreso domenica, al suo capanno di caccia, con gli anellini dei richiami vivi contraffatti. E per questo gli hanno contestato due reati (articolo 468 e 471 del codice penale, che prevedono anche il carcere). La sorte ha voluto che il protagonista fosse ilin Regionedi Fratelli d’Italia, Carlo Bravo, attualmente vicepresidente della commissione Agricoltura e – da ex presidente dell’Associazione cacciatori lombardi) – strenuo difensore delle istanze delle doppiette, nei confronti del quale lene chiedono le dimissioni. Bravo, in questi pochi mesi di legislatura, si era occupato di modificare la legge regionale – e qui viene il bello – proprio in materia di anellini dei richiami vivi. ...