Connettività Wi-Fi sicura e affidabile per gli eventi all’aperto | l’esperienza di “Artisti in Piazza” 2023

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Riccione, 8 Novembre– “in” è uno dei festival internazionali delle arti performative più famosi in Europa: 50 compagnie internazionali, 350 repliche di spettacoli in 4 giorni, concerti e performance da tutto il mondo. Numerose le disciplineche eseguite nelle vie, piazze, vicoli e giardini del centro storico di Pennabilli in provincia di Rimini: esibizioni di musica, performance di teatro, nuovo circo, walking act, clownerie, giocoleria e altro ancora. Da diversi anni Eurocom Innovazione è partner tecnologico del festival e anche per ill’organizzazione si è rivolta a loro per la progettazione di un’infrastruttura di rete che rispondesse alle esigenze dello staff. La necessità chiave era quella di connettere device per la stampa di biglietti, pagamenti POS e ...