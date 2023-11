Conference League | Matic | “Fiorentina più forte economicamente | dobbiamo sbagliare poco”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il tecnico del Cukaricki Igorha parlato alla vigilia della sfida dicontro la: “Nella gara di domani i nostri giocatori dovranno, non come accaduto all’inizio della sfida di andata. La squadra viola è molto più preparata ea livello economico, noi abbiamo avuto grandi problemi questa stagione avendo perso fino a sette giocatori per assenze. Il risultato non è stato clamoroso perchédare un sostegno ai giovani“.ha poi proseguito: “Laè una squadra molto importante e ha fatto grandi risultati, anche con la Juventus se l’è giocata. Ho grande stima da parte loro e domani mi aspetto una buona partita. La scorsa sfida a Firenze avevamo avuto ...

La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co - esclusiva dei match di Europa. Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta Il ...

Conference League, calendario e orari delle partite della quarta giornata Sky Sport

Una buonissima Inter porta a casa un pareggio contro il Salisburgo nella quarta giornata di Youth League presso la RB Salzburg Akademie. In un match ricco di episodi e con grandi opportunità per i ...Ma è questa la realtà. Le prestazioni ci sono state, ma non riusciamo a portare a casa punti. Ora cerchiamo di reagire in Conference League". Così l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano alla ...