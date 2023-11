Con Israele e verso i due Stati La linea di IV spiegata da Gruppioni

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Una “rioccupazione di Gaza da parte delle forze israeliane non è positiva pere per il suo popolo”. E dunque l’orientamento è quello di spingere per “i due popoli e i due”. John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca scandisce ladegliUniti – e del presidente Joe Biden – nel corso di un’intervista alla Cnn. Una reazione, quella di Kirby, alle ultime esternazioni del premier Benjamin Netanyahu che aveva parlato di un’occupazione di Gaza “per un tempo indefinito”. La situazione resta tesissima. Sia sul piano militare, che sul piano politico. Ed è per questo che anche a livello italiano “occorre uno sforzo ulteriore, sul piano politico e diplomatico per essere più incisivi e arrivare alla soluzione dei due popoli e due”. La pensa così Naike ...