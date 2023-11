Commissione Ue | ok a negoziati per adesione Ucraina e Moldavia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Leggi Anche Zelensky: 'Guerra in Medioriente distrae dall'' - Von der Leyen: 'A Kiev per l'ingresso nell'Ue - Pronto un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia' Viva soddisfazione da parte ...

...e sul quadro di protezione delle minoranze attuando le indicazioni di ottobre delladi ... L'esecutivo Ue raccomanda l'apertura deipure con la Bosnia - Herzegovina e il ...

La Commissione Ue raccomanda l'apertura di negoziati di adesione ... Agenzia ANSA

Ue: primo via libera ai negoziati per l’ingresso di Ucraina e Moldavia. Ok con condizioni a Georgia ... Il Sole 24 ORE

Trattative serrate sulla riforma del Patto di stabilità. Una svolta sembra possibile, ma al momento un accordo ancora non c’è, mentre corre il conto alla rovescia verso fine anno. Se non si raggiunge ...Ad annunciarlo è stata la presidente Ursula von der Leyen: "L'allargamento è vitale per l'Ue, sia dal punto di vista geopolitico che economico" ...