Commissione d' inchiesta sul disastro in Toscana | Fratelli d' Italia alza la voce

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Accertare responsabilità, errori ed eventuali colpe. Ma solo dopo aver aiutato le persone oggi in difficoltà, chi ha perso tutto e non ha, letteralmente, come andare avanti. È netta e perentoria la presa di posizione del gruppo consiliare did'sulche ha colpito in questi giorni la. “In questa fase emergenziale, abbiamo scelto la via del silenzio, facendo nel nostro piccolo quello che ci sentivamo di fare. Senza foto, senza video, senza felpe e senza cappellini. Un silenzio che avremmo preferito ascoltare anche da parte di una politica nazionale che non ha, invece, perso occasione di puntare il dito in maniera strumentale e falsa contro l'esecutivo. In questi giorni centinaia di cittadini hanno chiesto il nostro aiuto, e in molti ci hanno domandato perché è successo questo? Quei ...