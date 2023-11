Commissione Covid - via libera del Senato. Renzi punge Conte

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) – Ilha dato il viaallacon 94 sì a 64 e no. A favore, oltre alla maggioranza, anche Italia Viva. "La pandemia non è stato un evento come gli altri, chiedere la verità non è andare contro la Costituzione o l'altra parte politica ma il tentativo di imparare per il futuro. Noi abbiamo chiesto lanel 2020, fatto una petizione nel 2021 con migliaia di firme, posto il tema nella campagna elettorale del 2022 e abbiamo coerentemente votato a favore alla Camera. Votiamo a favore", ha detto Matteonelle dichiarazioni di voto. "L'ossesione perl'abbiamo curata mandando a casaper Draghi. Abbiamo un'altra ossessione, dire la verità agli italiani. Lo facciamo al, a ...

Il Senato ha dato il via libera allacon 94 sì a 64 e no. A favore, oltre alla maggioranza, anche Italia Viva. "La pandemia non è stato un evento come gli altri, chiedere la verità non è andare contro la Costituzione o ...

Commissione Covid, via libera dal Senato. Azione si dissocia da Italia Viva e vota no la Repubblica

Covid, ok del Senato alla commissione d'inchiesta: 94 sì e 64 no Sky Tg24

Il Senato ha dato il via libera alla Commissione Covid con 94 sì a 64 e no. A favore, oltre alla maggioranza, anche Italia Viva. "La pandemia non è stato un evento come gli altri, chiedere la verità ...Nel corso dell'esame in Commissione Sanità al Senato è stata modificata la lettera t) e soppressa la v) dell'articolo 3 riguardante i compiti della Commissione. Stato di emergenza, Dpcm e restrizioni ...