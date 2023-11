Commissione contro l’odio razziale | la destra scavalca Segre

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Domani pomeriggio alle 15 si riunirà laparlamentare straordinaria«in merito al crescente clima di antisemitismo e di istigazione alin seguito ai drammatici eventi in first appeared on il manifesto.

...- shock è stata rilasciata da Béjar durante un'udienza tenuta dalla sotto -giudiziaria ... è stata promossa nell'ambito del più ampio processo intentatoMeta da 41 Stati americani. ...

Segre convoca il 9 novembre commissione contro l'odio Agenzia ANSA

Italia e Sud Corea, azione comune contro la corruzione ANAC

Ovvero nella partita quattro contro quattro non c’è partita ... nonostante gli attacchi dei partiti di governo che hanno imposto la convocazione del conduttore in commissione di Vigilanza, con un voto ...Ovvero nella partita quattro contro quattro non c’è partita ... nonostante gli attacchi dei partiti di governo che hanno imposto la convocazione del conduttore in commissione di Vigilanza, con un voto ...