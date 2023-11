Commento al Vangelo del 08 Novembre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il passo delsecondo Luca, capitolo 14, versetti da 25 a 33, presenta le parole di Gesù riguardo ai costi e agli impegni del discepolato. Ecco il brano: “Grandi folle lo accompagnavano. Egli si voltò e disse loro: ‘Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chiunque non porta la sua croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa, per vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Altrimenti, gettato il fondamento e non potendo portarla a termine, tutti quelli che vedono cominceranno a beffarsi di lui, dicendo: Quest’uomo ha cominciato a costruire, ma non è stato capace di finire. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a ...