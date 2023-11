Come vestirsi nella mezza stagione? Consigli e suggerimenti per essere trendy

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Lapuò rivelarsi tra i periodi dell’anno, il più difficile da gestire sotto l’aspetto dell’abbigliamento, specie a cavallo tra l’autunno e l’inverno. Le temperature non sono infatti né troppo calde né eccessivamente fredde e il clima può cambiare repentinamente nell’arco della stessa giornata. Per affrontare al meglio questo periodo di transizione edsempre a proprio agio, è importante scegliere i capi giusti e i materiali adatti: ecco cosa non può mancare nel guardaroba e quali tessuti prediligere per affrontare il clima tipico della...