Come educare un cucciolo di cane

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’animale domestico occupa un ruolo di fondamentale importanza all’interno di una famiglia. Da compagnia, da sostegno e da ausilio di vita vero e proprio. A prescindere dall’utilità e dalla valenza, ilsvetta in cima alla classifica delle preferenze. Ilfosse un bambino a tutti gli effetti. Per questo motivo va educato e indottrinato verso determinati comportamenti casalinghi e sociali. Cosa non si deve fare con i cuccioli di? Unin casa, di per sé, cambia la vita. Le abitudini, i ritmi si evolvono in una chiave diversa. Le giornate sono scandite secondo una sequenza non ordinaria. Ildirichiede un impegno, in termini di volontà e tempo, certamente maggiore. Ecco perché ci sono buone regole di convivenza da rispettare ...