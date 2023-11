Come cambiare lo stato su Whatsapp

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 8 novembre 2023) In questa breve guida scopriremo , ecco tutti i dettagli in questo articolo dedicatoè una delle app di messaggistica istantanea più popolari al mondo. L’app permette agli utenti di comunicare tra loro inviando messaggi, chiamate e videochiamate.offre anche una funzione chiamata “”, che permette agli utenti di condividere brevi aggiornamenti con i propri contatti. Lodipuò essere utilizzato per condividere informazioni, pensieri o semplicemente per salutare i propri contatti. Gli stati sono visibili per 24 ore, dopodiché vengono automaticamente cancellati. In questa guida, vi spiegheremo .losuda Android Perlosu ...