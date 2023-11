Coltiva marijuana light ma finisce nei guai lo stesso | ecco perché

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Un uomo di 57 anni di Villasor, in Sardegna, è finito neiper averto in casa canapa sativa. A far scattare la denuncia sono stati i carabinieri della stazione di Serramanna che, dopo un'ispezione nell'ovile dell'azienda deltore hanno trovato un ingente quantitativo di...

...60 cm, alcuni fusti già essiccati alti circa 1,40 cm all' interno della stanza "da lavoro" e, suddivisi in oltre 10 barattoli, oltre 1 kg diessiccata, pronta per essere frazionata in dosi ...

Serramanna, un allevatore di 57 anni di Villasor aveva le autorizzazioni per la piantagione ma non per conservare la sostanza stupefacente nel proprio ovile ...I carabinieri della stazione di Serramanna, dopo un sopralluogo lo hanno denunciato per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni per la coltivazione e la ...